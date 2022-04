Numérique : pour réduire les disparités territoriales, le Sénat fait 20 propositions de "bon sens"

Le renforcement de l'inclusion numérique doit aussi passer par le renforcement des hubs territoriaux, dans leur rôle d'appui aux collectivités territoriales, qui aujourd'hui serait insuffisant. Ces hubs (Hinaura, Hub Bretagne, NUMI, Hubik, RhinOcc, Hub du Sud, Les Assembleurs, Hub'Est ou encore Hub-Lo) constituent les interlocuteurs privilégiés des collectivités et de l'État dans la diffusion des dispositifs nationaux sur l'inclusion numérique (réalisation de cartographies, levée de fonds, ingénierie de projet etc.). Les hubs auraient du mal, actuellement, à mobiliser des fonds et assurent en réalité leur propre survie, plutôt que de répondre à leur cœur de mission.