Le classement 2023 des meilleurs réseaux de recharge en France et en Belgique, selon Chargemap

Concernant le classement mesurant la qualité de l’infrastructure (lequel comprend différents critères, dont la simplicité d’utilisation, la puissance délivrée ou encore l’état de la borne et des câbles), Fastned domine en Europe. Tesla Supercharger est second, et Electra troisième. Le podium est identique en France, tandis que les Belges plébiscitent toujours Fastned, mais placent Electra en second et DATS24 en troisième position.