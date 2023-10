Chargemap : plus besoin de carte pour recharger votre voiture électrique

Cette mise à jour venant tout juste d'être lancée, le nombre de stations de recharge compatibles est encore relativement limité. Seuls les réseaux Electra et Powerdot, avec respectivement 630 et 2980 points de charge en Europe, sont concernés. Chargemap annonce toutefois que Driveco et Total Energies rejoindront « très bientôt » ce club très sélect. Certains acteurs importants manquent toutefois à l'appel, et il faut espérer qu'ils ne tarderont pas à faire leur apparition.

Chargemap précise également que les bornes de recharge rapide et ultrarapide seront les principales concernées. Pour s'y retrouver, pas de panique, il est possible de n'afficher que les stations compatibles sur la carte de l'application, et peut-être que des services tiers pourraient en faire autant plus tard. Après tout, la possibilité de filtrer les stations de recharges électriques sur les applications de cartographie semble à la mode.