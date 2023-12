Une autonomie jamais vue pour ce SUV à l'hydrogène de la marque REVO ZERO

Les premières impressions à la vue des rendus 3D (eh oui, ce ne sont pas des photos) du véhicule, c'est son aspect massif. Avec plus de 5 mètres de long, l'ENERGY pourra accueillir à son bord 6 passagers. Au niveau de la largeur et de son poids, pas d'informations supplémentaires, mais on aurait du mal à voir évoluer ce colosse sur les routes européennes.