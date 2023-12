NAMX brise les codes pour son futur crossover : découvrez le premier V8 hydrogène jamais conçu !

Il n'y a pas que les performances qui comptent, et ceci, NAMX l'a bien compris. Au lieu de stocker l'ensemble de l'hydrogène dans un réservoir fixe, le véhicule sera alimenté par des cartouches interchangeables. Celles-ci seront remplies d'hydrogène à haute-pression, plus faciles à manipuler et à transporter. Le HUV, conçu en partenariat avec l'entreprise italienne Pininfarina, sera donc équipé d'un réservoir principal secondé par six capsules pour étendre son autonomie. Chaque capsule équivaut à 50 km, et fera alors grimper l'autonomie de base du HUV, prévue pour 500 km.