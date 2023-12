Quand obtiendrez-vous Android 14 sur votre téléphone ? On fait le tour, marque par marque

Depuis le lancement de la version stable d'Android 14, les téléphones Pixel de Google peuvent bénéficier de la mise à jour. En plus de diminuer la chauffe et de rehausser l'autonomie des Pixel 6 et Pixel 7, la dernière version du système d'exploitation est compatible avec les Pixel 4a (5G) et les modèles commercialisés ultérieurement.

Du côté du Taïwanais ASUS, le Zenfone 10 sera le premier appareil de la marque à pouvoir recevoir la mise à jour vers Android 14. Si la version bêta du logiciel est déjà accessible depuis le 10 octobre aux États-Unis, la société n'a pas encore communiqué la date de déploiement. Notez enfin que le Zenfone 9 et les ROG Phone 6/ROG Phone 6 Pro devraient également pouvoir en profiter plus tard.