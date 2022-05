Sony officialise le Xperia 1 IV : son photophone hors du commun mais aussi incroyablement cher

Les entrailles du Xperia 1 IV sont bien entendu irréprochables. Le smartphone est propulsé par un Snapdragon 8 Gen 1, de 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, et se dote cette année d’une batterie plus généreuse – de 5 000 mAh, rechargeable à 30 W (chargeur non fourni).

Mais comme pour les précédents modèles de la gamme, le gros point fort du Xperia 1 IV est la photographie. Comme au dos du Xperia 1 III, on retrouvera un trio de capteurs 12 Mpx (ultra grand-angle, grand-angle et zoom optique à focale variable 3,5x > 5,2x équivalent à 85-125 mm) et un module 3D ToF.