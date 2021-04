Sony annonce ses smartphones Xperia 1 III, Xperia 5 III, Xperia 10 III, et met le paquet sur la photo

On termine par le Xperia 10 III qui est présenté comme un smartphone 5G plus abordable que les deux modèles présentés plus haut. S'il présente un gabarit très proche de celui du Xperia 5 III, sa fiche technique est plus modeste, notamment au niveau de son module photo. Ses performances, elles, seront assurées par un Snapdragon 690 et 6 Go de RAM :