Le prochain smartphone Sony Xperia premium serait équipé d'une caméra périscopique

Pour le reste, on devrait retrouver une puce Snapdragon 888 de Qualcomm, la plus puissante du marché Android. Deux configurations seraient disponibles : 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage et 16 Go de mémoire vive pour 512 Go de mémoire interne.

La batterie d'une capacité de 5 000 mAh ne sera pas de trop pour alimenter l'écran qui s'annonce gourmand avec sa 4K et ses 120 Hz. La recharge rapide devrait pouvoir atteindre les 65 W.

Forcément, toutes ces prestations ont un prix élevé. La source évoque un tarif de 8 999 yuans en Chine, soit 1 166 euros après conversion, auxquels il faut ajouter la TVA.