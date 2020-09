En reprenant les atouts du Xperia 1 II, le Xperia 5 II a tout pour plaire

Affichant une définition FHD+ et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le Xperia 5 II n’aurait rien à envier à ses plus féroces concurrents actuels. Si ce n’est, bien sûr, concernant son design toujours un brin anachronique.

N’en déplaise, le Xperia 5 II est tout ce qu’il y a de plus moderne sous le capot. Embarquant l’inénarrable Snapdragon 865 (et donc compatible 5G), le smartphone profite aussi d’une batterie confortable de 4 000 mAh, dont Sony nous promet que 30 minutes suffisent à recharger à 50%. Cerise sur le gâteau : le Xperia 5 II embarque bel et bien une prise jack. Ce qui, au vu de l’expertise de Sony en matière d’audio, est une excellente nouvelle.