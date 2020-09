Google Pixel 4a : où précommander le dernier smartphone Google ?

Le Pixel 4a dispose d’un écran OLED Full HD+ de 5,8“ affichant une résolution de 2340 x 1080 pixels et recouvert d'un verre Corning Gorilla Glass 3. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon fonctionnant à 2,2 GHz. Il embarque 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go.

Ce nouveau smartphone est proposé à 349 € par les trois marchands, il ne vous reste plus qu’à le commander chez celui chez qui vous avez le plus d’affinité.