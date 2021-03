Sony rachète EVO : l’un des plus importants tournois de jeux de combat

« Les jeux de combat ont toujours eu une importance vitale dans l’héritage PlayStation et dans notre communauté depuis nos débuts. Nous avons été ravis de nous associer à EVO au fil des ans », écrit Steven Roberts, Vice-président dédié au jeu compétitif chez SIE. « Cette acquisition conjointe avec RTS [partenaire de Sony pour ce rachat] marque un nouveau chapitre dans la collaboration avec les co-fondateurs d’EVO, Tom et Tony Cannon, et leur communauté passionnée de fans de jeux de combat ».

L’occasion pour Sony et l’EVO d’annoncer que la compétition aura bien lieu cette année… en ligne uniquement. Contrairement à la Gamescom, qui a annoncé hier que le salon pourrait bien se tenir dans un format « hybride », les organisateurs de l’Evolution Championship Series jouent la carte de la prudence.

L’EVO Online se découpera en deux phases. La première du 6 au 8 août 2021, la seconde du 13 au 15 août. Les joueurs venus d’Amérique, d’Europe et d’Asie sont exemptés de frais de participation, et nous avons déjà un aperçu des jeux qui seront mis à l’honneur pendant l’événement : Tekken 7 (PC), Street Fighter V: Champion Edition (PS4, PS5, PC), Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4, PS5) et Guilty Gear: Strive (PS4, PS5). Plus de détails sont attendus dans les jours qui viennent sur le site officiel de l’EVO.