Le top 100 des marques les plus puissantes : plus d'un quart des entreprises viennent de la Tech

L’année dernière, Airbnb et Xiaomi ont fait leur entrée dans le classement, respectivement au 54e et 84e rang. Cette année, Airbnb affiche la plus forte croissance de la valeur de sa marque (+21,8 %) et gagne huit places (46). « L'augmentation significative de la valeur de la marque (Airbnb, ndlr) est en partie due à son fort investissement dans la marque et à ses solides perspectives financières - les revenus ont augmenté de 40 % en 2022 par rapport à 2021 et devraient encore augmenter de 13 % en 2023 par rapport à 2022 », analyse Interbrand. De son côté Xiaomi n’a pas connu la même dynamique et a reculé au 87e rang.