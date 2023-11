Connaissez-vous The Sorority ? L'appli qui vient en aide aux femmes victimes de violences sexuelles et sexistes

The Sorority permet également de trouver des lieux sûrs, d'entrer en contact avec des professionnels et d'obtenir les numéros de téléphone des autorités compétentes. Les outils mis à la disposition des utilisatrices sont multiples et s'adaptent à différents contextes, du harcèlement de rue aux violences conjugales, pour ne citer qu'eux.

Priscillia Routier-Trillard, responsable des opérations dans une entreprise spécialisée dans le Cloud, s'est lancée dans ce projet en 2019. Depuis, l'application compte plus de 71 000 profils vérifiés, sur 200 000 demandes d'inscription. L'entrée est pour l'instant réservée aux femmes et aux personnes issues de minorités de genre, mais l'ouverture à tous est prévue pour plus tard, sous certaines conditions, pour que The Sorority reste avant tout un refuge.

Alors que The Sorority continue de nouer des partenariats avec d'autres organisations, l'association a l'intention de signer une convention avec le ministère français de l'Intérieur. « Ce qui nous permettra d’être reconnues dans les commissariats et les gendarmeries », explique Mme Routier-Trillard, qui a également lancé la plateforme SAVE YOU, destinée aux femmes françaises vivant à l'étranger, et victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Un immense pas en avant plus que bienvenu, mais qui est loin d'être suffisant.