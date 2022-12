Un bot pour lutter contre le sexisme et le racisme sur Twitch ? La bonne idée de ces streamers français

En revanche, une nouvelle fois, la politique de contenu de Twitch est largement appliquée par des modérateurs, nommés pour chaque chaîne par le streamer lui-même, et très rarement rémunérés. Ceux-ci ne sont évidemment pas forcés et le font parce qu'ils apprécient le contenu des créateurs qu'ils modèrent. Il n'empêche que confier un travail aussi crucial pour une plateforme de contenu à des bénévoles est inédit, et il faudra bien un jour s'interroger sur ce statut. L'initiative de Billy est incontestablement un pas en avant, mais peut-être qu'un jour la carte du travail gratuit ne fonctionnera plus, et il faudra alors trouver un autre joker.