Patent troll ? Nokia attaque Amazon Prime Video et HP sur la compression vidéo

Alors, peut-on qualifier Nokia de patent troll ? L'entreprise échappe tout de même à l'image classique de ce type d'entité, qui vit de l'exploitation des brevets sans fabriquer de produits. C'est une entreprise qui a bouleversé le paysage industriel à son époque en proposant des produits hautement innovants. Cependant, la situation actuelle est tout de même cocasse, bien que compréhensible. Nokia n'est plus sur le trône du secteur des téléphones (et ne le sera certainement plus jamais), et elle souhaite sans doute tirer bénéfices de ses innovations passées. Néanmoins, l'invention du codec H.264 n'est pas un brevet exclusif lui appartenant à elle seule. Ce codec a également été créé grâce au travail d'autres acteurs comme Joint Video Team ou l'ISO/IEC Moving Picture Experts Group. Des faits vérifiables, que Nokia semble avoir oublié en passant à l'action contre HP et Amazon.