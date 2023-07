5G : grâce à Apple et à un accord à long terme de licence de brevet, Nokia se met à l'abri ?

Apple et Nokia n'ont pas toujours été les meilleurs amis du monde. Les deux géants s'étaient affrontés sur le terrain judiciaire il y a quelques années dans de multiples pays, parmi lesquels la France. À l'époque, Nokia reprochait à Apple d'utiliser ses brevets. Le différend s'est réglé en 2017, date où un premier accord de licence a été signé entre les deux acteurs. Ce fut le début d'une relation plus amicale, et surtout plus fructueuse.