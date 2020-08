Mercedes perd une première bataille de brevets contre Nokia en Allemagne

Jenni Lukander, la P.-D.G. de Nokia Technologies, a expliqué vouloir une rémunération sur chaque exemplaire vendu par Mercedes, plutôt que le simple paiement d'un contrat de licence, et c'est cette demande qui a été validée par le tribunal de Mannheim. « Le verdict du jour est un soutien énorme au travail d'ingénierie effectué sur le long terme par les créateurs chez Nokia, et un principe important selon lequel les créateurs en question doivent recevoir une récompense juste », a déclaré Lukander, qui espère que « Daimler acceptera maintenant ses obligations et prendra une licence selon des termes justes ». Malgré une plainte séparée lancée pour réfuter les droits de Nokia à vendre sa licence de la sorte, Mercedes devra certainement s'y conformer, puisque BMW et Volkswagen Group fonctionnent de la sorte auprès du géant finlandais.