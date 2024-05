SFR, imposé par Mercedes pour les services connectés payants de ses véhicules : un conducteur attaque le constructeur

Alors que dit Mercedes ? L'entreprise reconnaît bien qu'il n'est hélas pas possible de changer d'opérateur. La carte SIM du véhicule est en effet scellée au module de communication, et ce dernier ne lui est pas accessible. Mercedes dit que le conducteur peut activer les services connectés livrés de série. En revanche, ceux rattachés à Mercedes Me (dont nous parlions tout à l'heure), ne sont activables que grâce à la carte SIM du véhicule, et donc que via SFR ou Vodafone.