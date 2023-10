Attentats en Israël : YouTube à son tour dans le collimateur de la Commission européenne

De son côté, Google dit travailler activement pour réduire la propagation de contenus illégaux. « À la suite des attaques dévastatrices en Israël et de l'escalade du conflit en cours en Israël et à Gaza, nous avons supprimé des dizaines de milliers de vidéos nuisibles et mis fin à des centaines de chaînes », a ainsi déclaré la porte-parole Ivy Choi à The Verge. Des modérateurs parlant couramment arabe et hébreu sont aussi toujours disponibles pour apprécier rapidement les contenus potentiellement problématiques.

La plupart des plateformes qui ont été contactées par Thierry Breton ont indiqué prendre des mesures contre les potentiels problèmes évoqués. Même X.com, dont la position sur la liberté d'expression est maintenant bien connue, a selon le même homme répondu en partie aux demandes. « X va dans le bon sens sur certains points », a-t-il expliqué. Le reste des griefs non résolus ont en revanche entraîné l'ouverture d'une enquête.