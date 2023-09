Une superstar indienne remporte sa bataille contre l'IA et les deepfakes

Car le débat sur la propriété intellectuelle dans l'intelligence artificielle est presque aussi vieux que l'intelligence artificielle elle-même, et cette décision de justice intervient alors que l'une des plus longues grèves de l'histoire des auteurs américains semble toucher à sa fin. Elle porte notamment sur l'usage de l'intelligence artificielle et Kapoor a d'ailleurs apporté son soutien à ces derniers.