Cherry dévoile un duo clavier/souris au design... classieux

Switcher entre deux PCs en un clic

Pensé avant tout pour un usage bureautique, le DW 9000 SLIM se présente comme un lot regroupant à la fois un clavier chiclet, une souris, un dongle sans-fil (permettant une connexion 2,4 GHz sécurisée par le protocole AES-128), un câble et recharge micro USB et une housse de transport. Le constructeur met en avant le design "ultra flat" de ce duo de périphériques, mais attire aussi l'attention du chaland sur quelques fonctionnalités intéressantes, à commencer par une connectivité Bluetooth 4.0 bienvenue.C'est l'une des promesses du combo clavier/souris proposé par Cherry. Ces périphériques sont connectables à deux PCs simultanément, en passant par le dongle sans-fil pour le premier et par le Bluetooth 4.0 pour le second. Une touche présente à la fois sur la souris et le clavier permettra alors de passer d'un ordinateur à l'autre... Pratique pour les utilisateurs qui travaillent conjointement sur un PC portable et un PC fixe, par exemple.Pour le reste, le fabriquant teuton indique que sa souris profite de trois modes permettant de passer d'une sensibilité de 600 à 1600 DPI. Cette dernière embarque aussi un slot magnétisé pour ranger facilement le dongle sans-fil, tandis que sa molette est optique. Le DW 9000 SLIM mise enfin sur des batteries lithium rechargeables via micro-USB. Aucune estimation précise de leurs autonomies respectives n'est en revanche mentionnée sur le communiqué relayé par TechPowerUp . Il faut également relever que Cherry ne fait pas mention d'un quelconque système de rétroéclairage pour son clavier.