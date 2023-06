Pour stimuler les abonnements au Game Pass, Microsoft a envisagé le rachat de deux grands noms du jeux vidéo

Révélé par The Verge, un e-mail de Phil Spencer, responsable de la division Xbox, laisse entendre que le géant américain songeait à acquérir SEGA et Bungie. Destiné au P.-D.G. de Microsoft Satya Nadella et à sa directrice financière Amy Hood, le document tente de justifier le rachat des deux studios.

Pour Spencer, SEGA avait le potentiel de booster les abonnements au Xbox Game Pass sur PC, consoles et cloud. « Nous pensons que SEGA a constitué un portefeuille de jeux bien équilibré sur plusieurs segments avec un attrait géographique mondial », écrit-il. Cela, ajoutait-il, « contribuerait à étendre la portée du Xbox Game Pass à de nouveaux publics dans le monde entier, notamment en Asie, où le contenu localisé est un facteur essentiel de réussite ».

En effet, le marché asiatique n'est pas toujours simple d'accès pour l'industrie américaine du jeu vidéo, et Microsoft n'échappe pas à la règle. L'acquisition de l'ancien géant japonais est restée pendant quelque temps une cible privilégiée pour la firme de Redmond, qui l'envisageait encore en avril 2021 dans un autre document interne révélé lors de l'audience avec la FTC.