Condamné, l'éditeur du logiciel de triche pour Destiny devra payer plus de 4 millions de dollars

En effet, selon le juge Ronald Cox, les preuves déposées par Bungie montrent clairement qu'AimJunkies et le développeur tiers James May ont volontairement contourné les mesures de protection technique de Bungie, en violation du DMCA.

Ces derniers ont également été jugés coupables de développer et de commercialiser des logiciels de triche, avec plus de 1 300 copies officiellement retenues par le tribunal et 2 500 dollars d'amende pour chaque copie du logiciel vendue. Phoenix Digital Group a également été sommé de prendre en charge les frais de justice et de procédure de Bungie, pour un montant de plus de 700 000 dollars. Au total, ce sont 4,39 millions de dollars de dommages et intérêts que devrait récupérer l'éditeur.