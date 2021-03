Windows 10 : des soucis avec votre Wi-Fi ? Les nouveaux pilotes Intel devraient changer la donne

Parmi les problèmes résolus avec ce nouveau driver, notons une meilleure connexion aux réseaux en 5 GHz. Le fameux BSoD qui apparaissait après un plantage est également corrigé. Intel a aussi amélioré la fonctionnalité hotspot de Windows 10.

Intel a également optimisé les performance et la sécurité. En plus des connexion Wi-Fi, le Bluetooth profite par ailleurs d'une meilleure stabilité. Ainsi, par exemple, la qualité audio lors des appels via Microsoft Teams serait améliorée au travers d'un casque sans-fil. Les liaisons BlueTooth des claviers et souris sont de leur côté mieux protégées.

Cette mise à jour sera déployée via Windows Update, mais il est également possible de la recevoir dès à présent via l'outil Intel Driver & Support.