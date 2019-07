Waze affiche le prix des péages aux USA et au Canada... bientôt dans nos contrées ?

Économiser du temps et de l'argent

© 9 to 5 Google

Source : 9 To 5 Google

Pour l'heure, cette fonctionnalité est participative et surtout disponible dès maintenant auxNombreux sont les utilisateurs deaujourd'hui en France, mais aussi dans le monde. Si jusque-là l'application permettait d'éviter les embouteillages et de trouver l'itinéraire le plus rapide, il permet aujourd'hui aux Américains et Canadiens de prévoir leurs trajets en anticipant les frais de péage.Cette nouvelle fonctionnalité sera, selon Waze,qui déclareront les prix qu'ils ont payés dans l'application.Pour l'heure, il est annoncé que la fonctionnalité est compatible dès aujourd'hui sur les applications Android et iOS. Reste maintenant à espérer son déploiement prochainement en France !