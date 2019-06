Waze s'associe à Castbox pour une meilleure expérience de podcast sur la route

© Castbox

De plus en plus de conducteurs écoutent des podcasts pendant leur trajet

Source : Androidpit

Lessont à la mode actuellement, et pour éviter toute prise de risque lorsque vous êtes en voiture,vous propose désormais d'en écouter directement depuis son application.Selon un rapport dont fait écho, 26% des américains écoutent des podcasts en conduisant. Alors qu'en France les podcasts deviennent de plus en plus populaires,etont décidé de s'associer pour permettre aux conducteurs d'écouter leurs programmes en toute sécurité.En d'autres termes, il vous est désormais possible d'écouter vos podcasts disponibles sur Castbox. De quoi éviter une navigation entre les différentes applications au volant, et garder une conduite en totale sécurité.Pour profiter de cette fonctionnalité sur, il faut, en amont, que. Il vous faudra ensuiteet en activant Castbox.Une fois les deux applications associées, les commandes de lecture s'affichent et permettent de