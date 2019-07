Une vidéo de la Volkswagen ID.3 captée en charge (à l'insu de son conducteur)

La nouvelle Volkswagen repérée par un employé Tesla

Des fuites en série

Source : InsideEVs

Elle a donc été repérée en Allemagne par un lecteur d'qui leur a confié ses premières impressions et sa vidéo.L'a ainsi été repérée par un ancien employé Tesla en voyage en Allemagne, qui souhaitait faire recharger sa Tesla Model X. Il a ainsi pu croiser la compacte en train de charger à une borne et a décidé de la filmer, non sans qu'un employéne tente de l'en empêcher.Les hommes ont ainsi pu discuter et Alexander Alvestad explique à: «».Il a par la même occasion pu décrire la voiture : «».Il y a quelques jours, les premières photos de laquasiment non camouflée fuitaient par le biais de Greg Kable, un journaliste automobile qui découvrait miraculeusement le premier modèle électrique de Volkswagen sur le pas de sa porte. De quoi faire penser à des fuites organisées par Volkswagen pour faire le buzz.Le premier modèle de la firme allemande marque son arrivée sur le marché de l'électrique et ne doit pas passer inaperçu. C'est chose faite, puisque le constructeur de Wolfsburg semble multiplier les coups de publicité autour de ses, et fait pour l'instant un sans-faute.