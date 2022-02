Après une pause d'un an, l'électrique Volkswagen e-up! est à nouveau disponible

Avec presque 31 000 exemplaires de l'e-up! rien que pour l'année 2021 et près de 80 000 exemplaires vendus depuis son lancement, le modèle a le vent en poupe chez Volkswagen. Tellement que la firme de Wolfsburg a peiné à suivre la demande et a fini par la retirer de son catalogue en 2021. En cause, des délais d'approvisionnement qui pouvaient atteindre les 16 mois fin 2020. Volkswagen a alors eu la sagesse de stopper toute nouvelle commande d'e-up! pour l'année 2021.

Cela n'a néanmoins pas empêché la petite citadine de se positionner au deuxième rang des voitures électriques les plus vendues en Allemagne, et cela, sans prendre de nouvelles commandes donc ! Place désormais à 2022 et au retour de ce modèle au catalogue de la firme, toujours avec les mêmes caractéristiques, et un tarif de 24 690 euros TTC. Celui-ci ne tient, bien sûr, pas compte des potentielles aides à l'achat d'une voiture électrique dont vous pourriez bénéficier, parmi lesquelles le bonus écologique, la prime à la conversion ou encore une surprime ZFE.