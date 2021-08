Renault s'associe au Chinois Geely pour concevoir des voitures hybrides

Premier pan de sa coopération avec Geely, Renault veut en effet propulser en Chine, et par cet accord, des véhicules hybrides qui seront commercialisés sous la marque au losange. Les deux groupes introduiront conjointement des modèles qui reposeront sur des technologies existantes de Geely d'un côté, et les stratégies de marque, canaux de vente, services digitaux et expérience client de Renault de l'autre. En somme, Geely aura en charge la partie technologique du véhicule, Renault les missions vente et marketing.