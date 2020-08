La nouvelle Volkswagen Golf reçoit deux versions hybrides

Aucune surprise du côté de la boîte de vitesses des deux Golf hybrides rechargeables, puisque le constructeur allemand a fait le choix de s'appuyer sur sa DSG automatique à six rapports et double embrayage. Enfin, la marque annonce aussi un système de gestion et de conservation de l'énergie lors des longs trajets, afin de réserver la puissance électrique aux zones urbaines et pouvoir rouler en « zéro émission » à la carte.