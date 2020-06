Volkswagen présente la nouvelle Arteon Shooting Brake hybride rechargeable

L’Arteon Shooting Brake est une alternative à la Passat SW, aux lignes plus cubiques et offrant un volume de charge considérable, l’un des meilleurs de sa catégorie. La nouvelle version break de l’Arteon apporte un look plus sportif, mais le volume du coffre reste considérable avec 565 litres annoncés face au 563 de la berline. À l’intérieur, l’habitacle, à l'esthétique soignée, apporte beaucoup d’espace aux occupants aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.