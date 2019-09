Tom-Tom lance son véhicule de test entièrement autonome

TomTom International B.V

La voiture, qui contient une foule de capteurs, de caméras et de radars, doit permettre une amélioration des services de cartographie proposés de la marque.a donné, le 5 septembre, des détails quant à son, qui se veut être. Pour être clair, il ne s'agit pas de « son » véhicule, mais d'unegrandement modifiée pour pouvoir accueillir divers équipements : le communiqué dementionne, desainsi que. Cela doit fournir une vision des environs du véhicule sur 360 degrés.Tout cet équipement permettra de: la cartographie HD, un service de cartographie baptiséet basé sur le, et un service de streaming nommé, directeur du département de la conduite autonome chez TomTom, explique : «».Ainsi équipé, le véhicule sera en mesure, à commencer par la signalisation ou la forme des voies environnantes. Il doit être en mesure de se représenter son environnement pour mieux planifier son chemin. À terme,. TomTom a déjà annoncé la signature d'un accord avec des partenaires pour la fourniture de sa cartographie HD, qui concernera le continent européen, les Etats-Unis et l'Asie. Willem Strijbosch poursuit : «».Sur ce point, TomTom est déjà un partenaire de prédilection auprès des grands groupes automobiles : en mars 2019, au moment du Salon de Genève, l'entreprise avait annoncé reconduire ses accords avec six constructeurs, et en avoir conclu de nouveaux avec deux de plus. 2019 est donc au beau fixe pour le champion de la cartographie, après qu'il ait souffert en 2018 d'un accord entre Renault, Nissan et Mitsubishi d'une part, et Google d'autre part.TomTom est présent jusqu'au 13 septembre au(Hall 8) pour présenter la technologie de son véhicule de test.