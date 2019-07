Voiture autonome : PSA franchit une étape supplémentaire dans la conduite

(Crédits : Michael Moore - PSA)

En 2016, le groupeet l'opérateur d'infrastructures autoroutièresont débuté leur collaboration autour de la mobilité et du. Celle-ci s'était soldée par un premier test concluant, en juillet 2017, lorsqu'une Citroën C4 Picasso était parvenue à franchir le péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines en totale autonomie, sans aucune intervention du conducteur, grâce à une communication entre l'infrastructure et le véhicule. Deux ans plus tard,Pour poursuivre leurs expérimentations, PSA et Vinci Autoroutes ont de nouveau ciblé la région Île-de-France et Saint-Arnoult-en-Yvelines. L'objectif majeur pour le groupe automobile français, qui développe son programme AVA (véhicule autonome pour tous), était de, mais aussi de renforcer la capacité du véhicule en conditions réelles, lors de situations assez complexes.Jeudi 11 juillet, la 3008 a dû affronter deux situations distinctes. Il lui a d'abord fallu(pour cause de travaux) en mode autonome. Ensuite, le véhicule a procédé à sa(safe stop) autonome, sans que le conducteur ne reprenne la main. La manœuvre consistait à(un obstacle sur la chaussée, des conditions météorologiques particulièrement défavorables), ou si l'autoroute arrive à sa fin.Les expérimentations ont eu lieu entre Dourdan et Ablis, sur les autoroutes A10 et A11. Pour Carla Gohin, directrice des nouvelles technologies du groupe PSA,Le patron de Vinci Autoroutes et accessoirement directeur général adjoint de Vinci, Pierre Coppey, considère pour sa part que, indique-t-il.En 2017, pour le franchissement autonome de la barrière de péage, Vinci et PSA avaient ainsi installé un système de guidage 500 mètres en amont du péage, permettant au véhicule autonome de suivre une trajectoire prédéfinie, qui lui permit de se repérer même en l'absence de marquage au sol.