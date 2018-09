Ford eCall Plus : la technologie pour faciliter l'arrivée des secours

Une nouvelle technologie eCall Plus chez Ford

Un upgrade de fonctionnalité déjà existante

C'est en partenariat avec l'opérateur Vodafone que Ford a mis au point une toute nouvelle technologie embarquée :. Cette dernière vise à faciliter l'arrivée des secours sur un accident, en prenant le soin d'avertir les conducteurs d'un accident à proximité d'une part, tout en les aidant à créer un couloir de secours pour faciliter le passage du véhicule d'urgence.Selon une étude, le nombre de victimes d'accidents de la route pourrait baisser de près de 40% si leur prise en charge intervenait seulement 4 minutes plus tôt. Une prise en charge parfois retardée par les blocages - souvent involontaires - de certains conducteurs, pas toujours aptes à déceler assez rapidement l'arrivée d'un véhicule de secours.Le systèmese charge donc d'avertir les conducteurs si un accident a lieu en amont de leur parcours, et le système peut également annoncer l'arrivée d'un véhicule de secours pour indiquer sur quelle voie se déporter pour libérer le passage. Les conducteurs créent alors un « couloir de secours » permettant aux ambulances, véhicules de pompiers ou de police d'atteindre leur destination plus rapidement., a déclaré Gunnar Herrmann, président de Ford Allemagne.Rappelons que la nouvelle Ford Focus dispose déjà d'un systèmequi permet d'appeler automatiquement les secours en cas d'accident. Ford et Vodafone étudient donc comment faire évoluer cette même fonctionnalité avec de nouvelles caractéristiques. eCall Plus peut ainsi informer en temps réel les autres conducteurs qu'un accident vient de se produire dans un périmètre de 500 mètres autour d'eux.Les véhicules de secours, également connectés, avertissent les autres conducteurs de leur arrivée et envoient leur position qui s'affiche alors sur les écrans embarqués des autres véhicules à l'approche, dans le but de faciliter la mise en œuvre de ce fameux « couloir de secours »., a déclaré Hannes Ametsreiter, PDG de Vodafone Allemagne.Ce nouveau système eCall Plus est présenté dans le cadre du KoMoD (Kooperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf), un programme allemand de 15 millions d'euros conçu pour mettre en place des tests concrets sur des véhicules connectés et la conduite autonome.