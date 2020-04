Netflix annonce un partenariat avec Boom Studios pour adapter leurs comics

Netflix signe un nouveau deal avec un éditeur de comics

Source : Gamespot

Des shows animés mais aussi en live action sont au programme.De Marvel à Dark Horse en passant par Millarworld, Netflix aime les comics, cela ne fait aucun doute. Aussi, afin de produire toujours plus de séries basées sur ce genre de contenu, le service de SVoD vient de signer un deal avec Boom Studios. Ce dernier, responsable d'œuvres commeou encore, est également derrière le futur film Netflix, réalisé par David F. Sandberg et basé sur le roman graphique de Cullen Bunn et Jack T. Cole.S'il n'est pas encore question de savoir quelles œuvres seront adaptées ni comment, on sait en revanche que Ross Richie (P.-D.G. et fondateur de Boom Studios) et Stephen Christy (Président du Développement) seront producteurs exécutifs sur tous les shows créés pour l'occasion.