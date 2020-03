Netflix renouvelle la série Locke & Key pour une deuxième saison

Une saison 2 prévisible pour Locke & Key

Source : Variety

Cette adaptation des comics éponymes, globalement appréciée, reviendra donc sans surprise pour de nouveaux épisodes.Après avoir annulé coup sur coup ses séries, Netflix se calme un peu en en renouvelant une autre :. Le show mêlant fantastique et horreur profitera donc d'une saison 2, ce qui ne surprendra pas grand-monde étant donné la popularité rencontrée par la première saison dès sa sortie en février dernier.À l'instar des comics cultes de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, la série s'intéresse aux enfants et à la mère d'une famille dont la figure paternelle vient de mourir mystérieusement. Les protagonistes emménagent à Keyhouse, une grande maison où se trouvent des clés aux mystérieux pouvoirs...Créée par Carlton Cuse () et Meredith Averill (), la série est notamment portée par le jeune trio Connor Jessup, Emilia Jones et Jackson Robert Scott. Etant donné le contexte actuel, aucune date de sortie n'a pour le moment été avancée pour cette saison 2.