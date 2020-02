Daily Top 10 : une nouvelle fonctionnalité Netflix pour découvrir les contenus les plus vus dans votre pays

© Netflix

Un classement remis à jour quotidiennement



Netflix veut sortir de son algorithme et pousser ses utilisateurs à être curieux



Source : Tech Radar

Netflix est connu pour son menu d'accueil personnalisé mais va également mettre en lumière certaines de ses créations grâce à des tops 10 nationaux.Chaque jour le service de streaming mettra à jour sa liste de programmes en fonction du nombre de vues et la liste apparaîtra en bonne place sur la page d'accueil.Cet emplacement sera adapté automatiquement en fonction de la pertinence des contenus mis en avant. En clair, si les séries les plus vues du moment ne sont pas en accord avec vos gouts, la liste sera placée au dessous de vos recommandations personnalisées.En plus d'une catégorie globale, Netflix va également proposer un Top 10 dédié aux séries TV et un autre pour les films. Les vignettes des contenus les plus populaires recevront également un petit macaron qui permettront de mieux les identifier, même lors d'une recherche ou d'une visite dans les différentes catégories du service.Pour établir une mesure d'audience, Netflix va se baser sur ses très discutables critères qui veulent qu'un programme soit considéré comme vu s'il est lu durant au minimum deux minutes.Chacun appréciera la pertinence de la mesure mais elle permettra probablement d'élargir le nombre de propositions auprès d'un public très ciblé qui n'aurait jamais vu tel ou tel programme apparaitre dans son écran d'accueil.Netflix indique que le système a été testé avec succès au Mexique et au Royaume-Uni durant les six derniers mois. Il est donc désormais déployé dans le reste du monde et si lors de l'écriture de cet article les Tops 10 ne sont toujours pas visibles, cela ne devrait être qu'une question d'heures avant de les voir arriver.