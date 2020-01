La série Mindhunter mise en pause pour une durée indéterminée

Pas annulée, mais repoussée indéfiniment

Source : BIIINGE.

Netflix n'a donc pour le moment pas commandé de saison 3 au et aurait même libéré les acteurs de la série de leur contrat, ce qui n'annonce rien de bon.Alors que la saison 2 avait mis un an et demi à débarquer sur Netflix, l'attente pour la saison 3 risque d'être encore plus longue. Nous l'avons d'abord appris dans une interview donnée par Jonathan Groff, interprète de Holden Ford, au Hollywood Reporter . Celui-ci expliquait que David Fincher, réalisateur de la série, souhaitait se consacrer entièrement à la préparation de son prochain long-métrage, un biopic sur la vie du scénariste Herman J. Mankiewicz.La plateforme a ensuite annoncé n'avoir pas encore commandé de saison 3, libérant ainsi les acteurs de leur contrat. «», a par la suite expliqué un porte-parole de Netflix au site Deadline Ainsi, même si la série reprend, les acteurs ne seront pas tenus d'y jouer. La série n'est donc pas annulée, mais repoussée indéfiniment. Chers amateurs de, il faudra donc être patients, et peut-être en profiter pour vous tourner vers une autre série du genre, telle que Manhunt : UNABOMBER ...