Une série animée Cuphead annoncée sur Netflix

© Netflix / Studio MDHR

Une série entre de bonnes mains

Lire aussi :

Le jeu vidéo Cuphead sera jouable à bord des véhicules Tesla

Source : The Hollywood Reporter

Aprèset en attendant, c'est une autre licence de l'industrie duqui se prépare à débarquer sur, développé par, a été encensé par les joueurs et la critique lors de sa sortie en 2017. Maintenant disponible sur Xbox One, PC et Nintendo Switch, le soft s'est écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde et a raflé de nombreuses récompenses au passage.a donc annoncé un partenariat avecafin de produire la série dont le titre officiel est «». Il s'agira d'unedans laquelle nous suivrons les personnages du jeu. Le héroset son frère Mugman seront en haut de l'affiche. Ils devront récolter des âmes sur l'île Inkwell après avoir passé un pacte avec le Diable en personne.Aux commandes de cette adaptation, nous retrouvons) à la production pour. Les créateurs de, seront producteurs exécutifs afin de s'assurer de la fidélité de la série par rapport au jeu.n'a pour l'instant pas communiqué de date de sortie.