Cuphead : le DLC "Delicious Last Course" repoussé à 2020

Le DLC Delicious Last Course de Cuphead ne sortira pas avant 2020

Source : neowin

Le retard de sortie du DLCva impacter toutes les plateformes : PC, Xbox One et Nintendo Switch.sera jouable à bord des véhicules Tesla , mais les développeurs n'ont pas encore évoqué le portage de l'extension pour le véhicule.Sorti en 2017, il est difficile de passer à côté de, le titre indépendant à succès de Studio MDHR. Dessiné à la main, le jeu vidéo mêle habilementetdans des niveaux particulièrement difficiles.Les joueurs attendaient impatiemment la sortie du DLC Delicious Last Course, prévu pour cette année, tandis quen'est arrivé sur Nintendo Switch que le 18 avril dernier Malheureusement, les développeurs ont annoncé sur Twitter leur décision de. En guise de consolation, ils ont dévoilé une nouvelle bande-annonce du DLC qui dévoile des boss auxquels les joueurs pourront se confronter l'année prochaine.».