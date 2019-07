Netflix en passe d’adapter Sandman de Neil Gaiman

« La série TV la plus coûteuse de DC Entertainment »

La personnification des rêves, enfin sur nos écrans

Source : The Verge

Auparavant détenus par, les droits de la série cultevont être rachetés par le géant américain, qui cherche donc à adapter l'œuvre onirique deen série TV.Tels sont les mots employés parà l'évocation de la future série Netflix., le scénariste du film Wonder Woman de Patty Jenkins, sera le showrunner principal de cette dernière, tandis queeten seront les producteurs. Bien que le deal final n'ait pas encore été finalisé, des sources affirment quea opté pour une vente des droits plutôt qu'une production et une diffusion sur leur plateforme de streaming à venir.Publié chez, filiale de DC Comics, entre 1989 et 1996,est centré sur, emprisonné par des occultistes et qui parvient à s'échapper dans les années 1980. Acclamé par la critique depuis sa publication, Hollywood a bien souvent tenté de proposer une adaptation du comics, sans grand succès. Ce sera donc sur Netflix que Sandman nous emportera dans son univers gothique où le merveilleux côtoie la tragédie.