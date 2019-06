Une pétition demande à Netflix de déprogrammer Good Omens... une série produite par Amazon

Crédits : Chris Raphael / Amazon Prime

Hey @netflix, we'll cancel Stranger Things if you cancel Good Omens. 😉 https://t.co/EJPmi9rL7g — Amazon Prime Video US (@PrimeVideo) 20 juin 2019

Des représentations religieuses qui dérangent

Capture d'écran de la pétition de l'association chrétienne. Crédits : The Guardian

I love that they are going to write to Netflix to try and get #GoodOmens cancelled. Says it all really. https://t.co/8WNxCY1YmV — Neil Gaiman (@neilhimself) 19 juin 2019

Une satire religieuse en six épisodes

Via : The Guardian

La pétition, portée par l'organisation chrétienne "Return to Order" (retour à l'ordre) a déjà recueilli plus de. Moqueur, le compte Twitter depropose alors à Netflix d"".", écrit pour sa part le compte britannique de Netflix. Pour motiver sa requête, Return to Order pointe du doigt des représentations religieuses blasphématoires. L'un des "problèmes" particulièrement mis en avant par les signataires est le fait que, dans la série, Dieu soit "" (Frances McDormand, en l'occurrence).Selon l'organisation,tente de "". Et d'ajouter que "".Des accusations desquelles, co-auteur du roman originel, s'amuse grassement sur Twitter.Particulièrement attendue par les fans des deux auteurs de science-fiction, Good Omens reçoit un accueil chaleureux de la part du public ; obtenant le score respectif de 66 sur Metacritic et 83% sur Rotten Tomatoes.Dans la série, l'ange Aziraphale (Michael Sheen) doit travailler main dans la main avec le démon Crowley (David Tennant) pour empêcher l'arrivée de l'antéchrist et une apocalypse imminente.Return of Order, l'association chrétienne à l'origine de la pétition s'est quant à elle déjà illustrée en 2018 en tentant de faire retirer de la vente une crème glacée appelée "Sweet Jesus" (doux Jésus).L'association, qui s'est évidemment rendu compte de son erreur, a corrigé le tir. "", rapporte le quotidien anglais The Guardian.