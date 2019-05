Netflix : après les USA, les tarifs augmentent au Royaume-Uni, confirmant un changement de stratégie

hazartaha / Shutterstock.com

Seule la formule de base ne bouge pas

Une hausse des tarifs justifiée par le financement des productions

La hausse des tarifs se poursuit chez. Après unede l'ordre de un à deux dollars, selon le type d'abonnement, aux États-Unis en début d'année, c'est au tour de nos voisins britanniques d'être touchés. Le service deapplique cettede façon immédiate pour les nouveaux abonnés, concernés par deux des trois offres proposées par la société américaine. Les abonnés actuels, eux, subiront l'augmentation dans les prochaines semaines.Au, il en coûte désormaispour bénéficier d'un abonnementNetflix,qu'auparavant. Si le client opte pour une offre, celle-ci vient de grimper de 2 £ etNotons que la formule de base,, qui permet de regarder les séries TV et les films Netflix en définition standard (SD) sur un seul appareil à la fois,, un souhait de la plateforme de conserver une certaine agressivité pour continuer d'augmenter son parc de clients, déjà fort de 10 millions d'âmes.Alors que tout roule pour la société, pourquoiprocède-t-elle à ces hausses de tarifs ? La firme desemble ne pas oublier le lancement prochain deavec un tarif agressif de 6,99 dollars par mois, annoncé - prospective oblige - comme son futur, ainsi que celui d', dont on sait peu de choses. Ainsi, en augmentant ses prix, Netflix espère augmenter ses revenus, qui serviront ensuite à, et estimées à», précise un porte-parole du service. En France, on s'attend aussi à une prochaine hausse des prix - qui arrivera, soyez en certains - comme dans le reste de l'Europe occidentale.