Sandman, Cyberpunk, Umbrella Academy... Netflix annonce sa Geeked Week à grand renfort de trailers

Durant 5 jours, à partir du 6 juin prochain, Netflix proposera sa Geeked Week, un événement riche en vidéos, annonces et autres interventions de personnes liées de près ou de loin au contenu de l'imaginaire de la plateforme.

Pour en apprendre davantage sur la série The Sandman (dont on peut voir quelques nouvelles images dans le trailer diffusé), la série d'animation Cyberpunk Edgerunners, la saison 3 d'Umbrella Academy, la saison 2 d'Alice in Borderland, la saison 2 de Sweet Tooth, ou encore, différents films et même jeux vidéo à venir dans les prochains mois, une seule adresse : geekedweek.com.

Pour le programme, le voici :