Sweet Tooth : l'optimisme de ce conte post-apo serait-il contagieux ?

Or, à côté de ça, Sweet Tooth est une série profondément douce et optimiste. En tout cas davantage que le comics d'origine, plus sombre et inquiétant, d'après le propre aveu du couple Downey Jr., qui voulait quelque chose de plus « plaisant » sur le petit écran.

Cette légèreté passe avant tout par le personnage principal de la série, dont la naïveté et la pureté font un bien fou, apportant un vrai bol d'air au spectateur, tout en impactant profondément les personnages qui l'entourent. En toute franchise, je n'apprécie pas spécialement les enfants dans les séries , et pourtant l'excellente performance à l'écran du jeune Christian Convery m'a plus d'une fois déposé un sourire sincère sur le visage (et ses oreilles qui bougent y sont aussi pour quelque chose).