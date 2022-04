Zack Snyder nous donne des nouvelles de Rebel Moon, ex-projet Star Wars, à venir sur Netflix

Après sa période mouvementée dans l'univers DC Comics, qui a culminé avec la sortie de Zack Snyder's Justice League, le réalisateur a signé un contrat de production avec la plateforme de streaming qui a déjà donné lieu à un film de zombies, Army of the Dead, et un spin-off intitulé Army of the Thieves.

Zack Snyder est désormais à pied d'oeuvre sur un autre gros projet, Rebel Moon, qui vient d'entrer en tournage cette semaine. À cette occasion le metteur en scène a partagé quelques images du plateau mais aussi le look de Djimon Hounsou, qui incarnera le général Titus dans cet ambitieux space opera. Il sera accompagné entre autres de Charlie Hunnman (Pacific Rim), Bae Doona (Sense8, The Silent Sea) et Ray Fisher (Cyborg dans Justice League).