Après Army of the Dead, Zack Snyder va chapeauter de A à Z le film Rebel Moon pour Netflix

Il faut croire, sans grande surprise, que les chiffres sont plus importants que les critiques pour Netflix. En effet, malgré les avis majoritairement négatifs de son film Army of the Dead, le réalisateur Zack Snyder a une nouvelle fois la confiance de la plateforme pour tenter de battre les records de visionnage de son film de braquage/zombies. L'homme sera en effet à la tête d'un film de science-fiction baptisé Rebel Moon pour la plateforme de streaming vidéo .

Il y fera non seulement office de réalisateur, mais aussi de co-scénariste (avec Shay Hatten de Army of the Dead et Kurt Johnstad de 300) et de producteur. L'intrigue de Rebel Moon se déroule dans une colonie pacifique au bord de la galaxie, qui se retrouve menacée par le tyrannique Régent Balisarius. Son seul espoir réside dans une jeune femme au mystérieux passé qui tente de recruter des guerriers au sein des planètes voisines pour les inciter à se soulever.