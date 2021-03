Netflix au travail sur plusieurs adaptations de BRZRKR, le comic book à succès de Keanu Reeves

Après le succès de son adaptation de The Old Guard, il n'est pas très surprenant de voir Netflix déjà motivé à adapter ce carton au synopsis de départ assez ressemblant. En effet, BRZRKR a profité d'une solide campagne de financement participatif pour son lancement (presque 1,5 million de dollars engagés), et 615 000 exemplaires étaient déjà écoulés en février dernier, plaçant le comic book sur le podium des œuvres les plus vendues de ces dernières années, et lançant ainsi une phase de reprint.

Rappelons également que le service de SVoD et Boom Studios ont signé en 2020 un deal pour que les droits des œuvres de ce dernier aillent en priorité à Netflix.

La plateforme compte donc commencer par réaliser un long-métrage en live action du comic book. Ensuite, afin de capitaliser sur son univers comme elle le fait de plus en plus, une suite sous la forme d'un anime est déjà prévue. Keanu Reeves sera de la partie pour la totalité de ces projets, devant et derrière la caméra.