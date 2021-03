Cowboy Bebop : le tournage de l'adaptation live-action touche à sa fin

Composée de 10 épisodes, la première saison de cette adaptation devrait donc bientôt arriver sur Netflix, une fois la post-production terminée. De quoi toujours plus alimenter le catalogue du service du côté des adaptations en séries live-action d'animes/mangas à succès, puisqu'après Alice in Borderlands par exemple, bien d'autres sont dans les cartons.

Pour en revenir à Cowboy Bebop et éventuellement rassurer les sceptiques, signalons que cette adaptation est notamment chapeautée par Sunrise, le studio à l'origine de l'anime original de 1998. Au scénario, on retrouvera également Christopher Yost, notamment passé par The Mandalorian et les deux derniers films Thor.